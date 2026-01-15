En medio de medidas que afectan a los colombianos, el Ministerio de Educación anunció la expedición de la Resolución 003 de 2026 para ajustar ajustan los lineamientos del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Esta modificación del Gobierno, hecha a través de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA), está orientada a que se garantice una alimentación más justa, saludable y pertinente territorial y culturalmente para las niñas, niños, jóvenes y adolescentes del sistema educativo oficial, según explicó Mineducación.

“La nueva resolución marca un cambio estructural en la forma en que se organiza y prioriza la alimentación escolar en el país. La apuesta es clara: poner en el centro de atención a más de 550.000 niños y niñas de la primera infancia, cerrar brechas entre lo urbano y lo rural, fortalecer el enfoque diferencial, reducir progresivamente el uso de la modalidad de atención industrializada y hacer efectiva la participación y el control social”, indicó el comunicado.

Este aviso llega poco antes del arranque de las jornadas escolares a nivel nacional, con lo que muchos padres y acudientes en el país reciben esta información como clave previo a ese periodo educativo.

¿Cómo es la nueva función del Programa de Alimentación Escolar (PAE)?

Uno de los principales avances en este denominado giro del PAE es la priorización total de las niñas y los niños del segundo ciclo de la educación inicial (preescolar: prejardín, jardín y transición), explicó Mineducación.

La entidad señaló que así se reconoce que una alimentación adecuada en los primeros años de vida es clave para el desarrollo integral y la permanencia escolar.

Asimismo, los nuevos lineamientos fortalecen la atención del PAE en zonas rurales de difícil acceso. En estos territorios, cerca de 300.000 niños y niñas recibirán un complemento tipo almuerzo, atendiendo las condiciones geográficas, de movilidad y sociales que enfrentan las comunidades rurales.

La Resolución 003 de 2026 establece la disminución progresiva de la modalidad de atención industrializada, promoviendo la implementación de las modalidades de atención preparada en sitio o caliente transportada, con el propósito de ofrecer alimentos más frescos, culturalmente pertinentes y con mayor valor nutricional para los estudiantes.

También, el Programa de Alimentación Escolar avanza en la formalización laboral de las manipuladoras y manipuladores de alimentos, una apuesta por la dignificación de las personas que hacen posible la alimentación escolar en todo el país. Este año, el 50 % de las manipuladoras serán vinculadas con contratos formales de manera progresiva.

¿Cómo serán las tiendas escolares y el PAE en Colombia?

Dado que el comedor y las tiendas escolares son espacios fundamentales para la educación alimentaria y nutricional, articulados al Programa de Alimentación Escolar (PAE), Minieducación advirtió que es necesario que la oferta de alimentos promueva una cultura de alimentación saludable y consciente

Por ello, indicó que se deben implementar medidas para reducir el consumo de alimentos y bebidas ultraprocesados en las tiendas escolares, especialmente durante el consumo del complemento del PAE, ya que estos pueden desincentivar su ingesta y favorecer entornos poco saludables, garantizando así una oferta variada y saludable y restringiendo la promoción y comercialización de productos altos en sodio, grasas y azúcares, conforme a la normatividad vigente.

Con esta actualización normativa, el Ministerio de Educación remarcó que el Programa de Alimentación Escolar se consolida como parte de una política pública que no solo entrega alimentos, sino que contribuye a la equidad territorial, al bienestar de la niñez y a la permanencia de niñas, niños, jóvenes y adolescentes en el sistema educativo.

De hecho, desde septiembre de 2025, el PAE regresó a César luego de una crisis presupuestal, con lo que es pertinente darle seguimiento a esta medida que busca darle un apoyo determinante a los niños.

