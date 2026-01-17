El British Council, en alianza estratégica con Santander Open Academy, anunció el lanzamiento de su primer gran ciclo de formación para 2026, con una oferta de 10.000 cursos gratuitos de inglés. El programa está dirigido a personas interesadas en fortalecer sus competencias en el idioma y se desarrollará de manera 100 % virtual.

De acuerdo con la información oficial, los cursos permitirán que cada estudiante avance a su propio ritmo durante un periodo de tres meses. A diferencia de otras iniciativas similares, esta propuesta incluye clases en vivo con profesores nativos, materiales de práctica interactivos y acceso a una comunidad global de aprendizaje.

El objetivo principal del programa es mejorar la empleabilidad de jóvenes y profesionales, facilitando el acceso a vacantes en empresas multinacionales y apoyando procesos de estudio en el exterior.

Los niveles disponibles cubren desde principiantes hasta avanzados:

Nivel A1 (principiante): orientado a personas sin conocimientos previos, enfocado en gramática básica y vocabulario cotidiano.

orientado a personas sin conocimientos previos, enfocado en gramática básica y vocabulario cotidiano. Niveles A2 y B1 (básico – intermedio): diseñados para fortalecer la fluidez en conversaciones diarias y la comprensión de textos sencillos.

diseñados para fortalecer la fluidez en conversaciones diarias y la comprensión de textos sencillos. Niveles B2 y C1 (intermedio avanzado – avanzado): enfocados en habilidades para liderar reuniones, realizar presentaciones y comunicarse en contextos profesionales.

Una vez seleccionado, cada participante deberá presentar una prueba de nivelación obligatoria, que definirá el punto de inicio más adecuado dentro del programa.

¿Cómo inscribirse a los cursos de inglés que ofrece el British Council 2026?

El British Council abrió el proceso para acceder a sus cursos de inglés en 2026, una oferta dirigida a personas interesadas en fortalecer sus competencias en el idioma con estándares internacionales. La inscripción se realiza a través de la plataforma Santander Open Academy, entidad aliada para esta convocatoria.

Los interesados deben ingresar al portal oficial de Santander Open Academy y crear un perfil con sus datos personales. Es clave registrar un correo electrónico de uso frecuente, ya que por ese medio se enviarán las notificaciones relacionadas con el proceso. Posteriormente, se debe completar el formulario de aplicación, en el que se solicita explicar la motivación para tomar el curso y cómo este puede aportar a la carrera profesional o a los objetivos académicos proyectados para 2026.

La solicitud debe enviarse antes del cierre de la convocatoria, que generalmente ocurre entre finales de enero y comienzos de febrero de 2026. Una vez finalizada la etapa de inscripción, los postulantes recibirán un correo en el que se les informará si fueron preseleccionados para presentar la prueba de nivelación.

¿Qué requisitos debe cumplir para inscribirse en los cursos de inglés del British Council 2026?

El British Council dio a conocer los requisitos para inscribirse en sus cursos de inglés en 2026, los cuales fueron simplificados con el objetivo de ampliar el acceso a personas interesadas en fortalecer sus competencias en este idioma.

De acuerdo con la organización, uno de los principales criterios es la edad: los aspirantes deben ser mayores de 18 años al momento de realizar la postulación. Además, deben ser residentes de alguno de los países donde opera el programa, entre los que Colombia figura como uno de los territorios priorizados.

En cuanto al perfil, la convocatoria está dirigida a estudiantes de pregrado y posgrado, personas recién graduadas y profesionales que deseen mejorar su nivel de inglés por motivos académicos o laborales. El British Council aclaró que no es obligatorio estar vinculado a una universidad o institución educativa específica para aplicar.

La entidad indicó que estos lineamientos buscan facilitar la participación de una población más diversa interesada en el aprendizaje del idioma.

