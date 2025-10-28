En un entorno en el que es cada vez más importante saber un segundo idioma como el inglés, el Sena decidió abrir cursos gratuitos con la finalidad que los trabajadores nacionales adquieran esta competencia y logren establecer diálogos de una manera fluida con personas de otros países y así se abran nuevas puertas.

Estos programas de formación de inglés en el Servicio Nacional de Aprendizaje son un bálsamo para las personas que no cuentan con el dinero para costear academias privadas o que no pueden tomar el programa de manera presencial debido a falta de tiempo o porque el traslado es muy largo desde el hogar o el lugar de empleo hasta los centros de formación.

El curso de inglés que tiene el Sena, denominado como ‘English Does Work’, actualmente, es totalmente virtual, lo que brinda la posibilidad de que los aprendices tomen sus clases, que son de 48 horas, en el horario que mejor les quede y sin importar su ubicación en el país, siempre y cuando cuenten con una conexión a Internet.

Este programa está compuesto por 13 niveles alineados con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. De esta forma, quienes culminen la totalidad del curso obtendrán el nivel B2, una categoría intermedia avanzada que permite mayor fluidez en áreas personales y profesionales, comprender textos complejos, elaborar argumentos e interactuar con independencia y naturalidad en numerosos escenarios.

¿Cómo inscribirse al curso de inglés del Sena ‘English Does Work’?

El proceso para asegurar un cupo en el reconocido programa de bilingüismo del Sena, ‘English Does Work’, es sencillo y se hace completamente en línea, garantizando el acceso a miles de colombianos interesados en mejorar su dominio del idioma. Los aspirantes deben dirigirse, en primer lugar, al portal oficial del Sena Zajuna (dando clic en este enlace).

Una vez allí, la clave está en ubicar alguno de los trece niveles que están disponibles, los cuales se encuentran en el costado izquierdo de la pantalla. Esta ruta digital no solo permite la inscripción a los distintos niveles del programa, sino que también ofrece un panorama completo de la oferta disponible para el desarrollo de competencias lingüísticas. Tenga en cuenta que debe iniciar sesión o crear una cuenta (en caso de no tenerla) para postularse exitosamente.

¿Cuál es la edad máxima para estudiar en el Sena?

En un claro compromiso con la formación a lo largo de la vida, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) desmiente el mito de la restricción etaria: no existe una edad máxima para acceder a sus programas de estudio. Esta política de puertas abiertas subraya la misión de la entidad de garantizar la inclusión educativa para todos los ciudadanos que deseen cualificarse o reconvertir su perfil profesional, independientemente de su trayectoria de vida. La única limitación se encuentra en la base de edad para el ingreso de los jóvenes, facilitando una estructura que acoge tanto a aquellos que inician su camino como a quienes buscan una segunda oportunidad.

Si bien la entidad elimina las barreras superiores de edad, sí establece requisitos mínimos que varían según la modalidad de estudio elegida. Para los aspirantes interesados en la formación virtual, la edad mínima de ingreso se fija en 14 años, permitiendo un acceso temprano y flexible. Por otro lado, quienes opten por la experiencia de la formación presencial deberán contar con 16 años cumplidos. Estos parámetros buscan asegurar la madurez y la adaptabilidad necesarias para cada entorno de aprendizaje, al mismo tiempo que reafirman el acceso universal a la oferta académica del SENA en todo el territorio nacional.

