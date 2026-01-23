Un camión que llevaba frutas por la Autopista Norte (Bogotá) y que iba saliendo de la ciudad se volcó. El accidente provocó trancones en la zona, pues los alimentos que llevaba quedaron regados en la vía.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Video del momento exacto en el que camioneta en Bogotá pierde el control y causa grave accidente)

El incidente sucedió sobre las 10:30 a. m. y desde ese momento las autoridades están trabajando en retomar la normalidad en la movilidad. Desde la Secretaría de Tránsito recomienda tomar la carrera Séptima para evitar los trancones.

A su vez, las autoridades informaron que hay un desvío del tráfico sobre la calle 183, con el fin de acelerar la recolección de las frutas que se cayeron. No han confirmado la hora a la que se espera retomar la normalidad.

#MovilidadAhora | Continúa la recolección de la fruta caída sobre la vía, grúa de la concesión en el punto para retirar el vehículo volcado.

👮Se realiza desvió del tráfico a la altura de la calle 183 al oriente, debido al represamiento que se registra sobre la Autonorte. https://t.co/iafwXkcmgK pic.twitter.com/pQ3vQLykul — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 23, 2026

* Pulzo.com se escribe con Z