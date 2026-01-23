La Alcaldía de Bogotá lanzó un nuevo mapa interactivo en el Portal Bogotá que busca facilitarle la vida a los ciudadanos al momento de ubicar puntos de atención y realizar trámites en la ciudad. Esta herramienta digital permite encontrar, en un solo lugar, sedes como CADE, SuperCADE y otros espacios donde se prestan servicios distritales, además de consultar horarios, trámites disponibles y rutas para llegar.

Según informó la Secretaría General, el mapa integra información oficial de la Red CADE, la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá (IDECA) y distintas entidades del Distrito. Gracias a esta articulación, los usuarios pueden acceder a datos confiables como direcciones, teléfonos de contacto y el detalle de los servicios que ofrece cada punto de atención en las diferentes localidades.

¿Qué hay en los mapas que lanzó la Alcaldía de Bogotá?

Entre los espacios que se pueden ubicar en el mapa están CADE y SuperCADE, casas de justicia, alcaldías locales, casas de la juventud, bancos de sangre, rapicades, colegios y Casas de la Igualdad. Esto permite tener una visión más amplia de la oferta institucional disponible en Bogotá y elegir el punto que mejor se ajuste a la necesidad de cada ciudadano.

Además de centralizar la información, la herramienta permite calcular cómo llegar desde la ubicación actual o desde una dirección específica, lo que ayuda a reducir desplazamientos innecesarios y ahorrar tiempo y dinero. El mapa ya está disponible en el Portal Bogotá y hace parte de la apuesta del Distrito por fortalecer la experiencia ciudadana digital y el acceso a los servicios públicos.

