En medio de los hechos de orden público en Bogotá, la tarde del lunes 19 de enero de 2026 estuvo marcada por una polémica reunión de personas que enredaron la movilidad en Transmilenio.

Las estaciones de Flores y Calle 57 dejaron de operar por manifestación sobre la Avenida Caracas, en el sentido norte – sur, lo que causó inconvenientes para miles de viajeros en la capital colombiana.

De acuerdo con información de Caracol Radio, las protestas estuvieron motivadas por un “plantón convocado por animalistas, que piden que no se vendan animales” en la mencionada zona de Bogotá.

Sobre las 6:12 de la tarde, Transmilenio informó que se canceló el contraflujo y que los manifestantes permitieron el paso de la flota, por lo que se retomó la operación luego de los cierres en cuestión.

¿Dónde quedan las estaciones Flores y Calle 57 de Transmilenio?

Las estaciones Flores y Calle 57 son puntos fundamentales del sistema Transmilenio en Bogotá, ambas ubicadas sobre la Troncal Caracas, en la localidad de Chapinero.

Estas estaciones sirven como nodos vitales para miles de estudiantes y trabajadores que se desplazan diariamente por el corazón financiero y académico de la capital colombiana. Conocer su ubicación exacta es indispensable para optimizar los tiempos de viaje en el sistema masivo de transporte.

La estación Flores se encuentra situada específicamente en la Avenida Caracas entre la Calle 67 y la Calle 69. Es reconocida por estar en una zona de alta actividad comercial y cercanía a diversas instituciones educativas y centros de idiomas.

Su diseño permite el acceso a través de puentes peatonales que conectan ambos costados de la vía, facilitando la movilidad segura de los usuarios hacia sectores residenciales y empresariales del sector de Chapinero Norte.

Por su parte, la estación Calle 57 se localiza sobre la Avenida Caracas entre la Calle 54 y la Calle 57. Este punto es estratégico debido a su proximidad con el sector de Galerías y diversas sedes universitarias. Al igual que Flores, pertenece a la Zona A del sistema y cuenta con múltiples servicios de buses articulados que con

