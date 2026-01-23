Durante la noche de este 22 de enero de 2026, a las 9:08 p.m., un acto de violencia sacudió a la ciudad de Bogotá en el barrio residencial Santa Fe. En concreto, viró la tranquilidad de la calle 23 con carrera 16 en un escenario de horror y caos tras la explosión de una granada en el negocio Troya Suites CY, un establecimiento popular por sus ofertas en entretenimiento para adultos y alcohol, según detalla la información de El Tiempo.

El nefasto incidente, que dejó un saldo de una persona fallecida y 13 heridos, se llevó a cabo en una populosa zona de entretenimiento nocturno, la cual se encontraba repleta de clientes disfrutando de su noche al momento de la explosión. En un apuro por preservar la seguridad y garantizar el orden, las autoridades se apresuraron a acordonar el área con la ayuda del cuerpo de bomberos y la Policía Metropolitana, y han iniciado investigaciones para esclarecer el móvil del ataque, de acuerdo con el rotativo.

Según reportes iniciales de El Tiempo, un posible móvil en la búsqueda de respuestas viene en forma de una llamada telefónica que fue recibida en el celular de un comerciante local. Se sospecha que la llamada—que en estos momentos es el objeto de un intenso escrutinio por parte de las autoridades— pudo haber llegado al teléfono de César Augusto Sarmiento Arciniegas, el dueño del hotel y un reconocido comerciante de la capital, de acuerdo con el informe periodístico.

Tal como informó el citado diario, la investigación explorará las sospechas de extorsión por parte de bandas criminales, ya que este negocio ha estado en la mira de estos grupos delincuenciales con antecedentes de amenazas y extorsiones que se remontan a 2023. Los incidentes pasados han comprendido intentos de atentados y amenazas de muerte dirigidas a empleados y administradores de Troya Suites CY, según el periódico.

El temor ante la posibilidad de que este ataque esté relacionado con la actividad de bandas criminales como el ‘Tren de Aragua’, una organización criminal venezolana muy activa en Colombia, resalta el grave problema de violencia que ha surgido recientemente en los barrios de Bogotá. Un investigador citado por El Tiempo señaló: “Estamos indagando si el hotel y locales vecinos eran víctimas de amenazas, en un sector con historia de extorsiones”

