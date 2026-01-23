El ataque con granada que se llevó a cabo la noche del 22 de enero de 2026, en el barrio Santa Fe, una de las áreas más tolerantes de Bogotá, ha acelerado las investigaciones de las autoridades para encontrar a los responsables. El estremecedor incidente que sucedió específicamente en la intersección de la calle 23 con carrera 16, tiene a la ciudad en alerta y no solo por la muerte de un hombre de 75 años, quien trabajaba en uno de los comercios afectados, sino también por las siete personas lesionadas, de las cuales tres sufrieron embates por esquirlas y cuatro por aturdimiento.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Galán toma decisión sobre el barrio Santa Fe luego del ataque con granada que dejó un muerto)

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que existe una línea de investigación cimentada en los datos proporcionados por testigos y por algunas pistas que han surgido a raíz del análisis de la situación. Según informó El Tiempo, el principal indicio que manejan las autoridades tiene que ver con llamadas extorsivas que la administradora del establecimiento Troya, uno de los locales afectados, recibió ocho meses atrás.

Adicionalmente, una pista proporcionada por Noticias Caracol parece sugerir que el ataque iba dirigido a una persona específica; sin embargo, el medio no clarifica si se trataba de un cliente frecuente o de un trabajador de la zona. César Restrepo, el secretario de Seguridad, también confirmó el incidente estaría vinculado a una disputa por control territorial que probablemente involucra a la banda delincuencial ‘Tren de Aragua’.

Lee También

El alcalde Galán, visiblemente preocupado, solicitó una intervención inmediata a la Policía Metropolitana y se declaró solidario con las familias de las víctimas. “No podemos permitir que la delincuencia organizada se afianza en nuestras zonas de tolerancia y que nuestros ciudadanos vivan con el temor constante de un nuevo ataque”, expresó en redes sociales.

Y así, mientras el área del ataque permanecía acordonada durante la mañana del 23 de enero, en medio del análisis de cámaras de seguridad y las incessantes pesquisas, se hace más urgente que nunca el llamado a fortalecer la seguridad en estos puntos críticos de la capital colombiana.

* Pulzo.com se escribe con Z