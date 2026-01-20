Un nuevo caso de inseguridad encendió las alarmas en el norte de Bogotá. Un violento hurto a mano armada quedó registrado en cámaras de seguridad y evidenció la vulnerabilidad incluso en espacios que suelen considerarse seguros, como los parqueaderos privados. El hecho ocurrió en la noche del sábado 17 de enero, en la localidad de Usaquén, donde una pareja fue asaltada en cuestión de segundos.

En las imágenes se observa cómo un hombre armado aborda a las víctimas dentro del parqueadero, las intimida y las obliga a entregar sus pertenencias. El delincuente se llevó una cadena de oro y un teléfono celular, mientras amenazaba de muerte a la pareja, entre ellos una mujer en estado de embarazo.

Uno de los afectados relató el momento de mayor tensión en entrevista con Citytv, medio que dio a conocer el video del asalto.

“Nos apunta a mí, a mi esposa embarazada, nos pide la joyería y obviamente nos amenaza con matarnos. Nos grita y, en cuestión de 15 segundos, nos despojan de nuestros elementos”, aseguró la víctima.

De acuerdo con el testimonio, tras cometer el robo el agresor huyó en una motocicleta que lo esperaba a la salida del parqueadero, escapando en contravía hacia la carrera Séptima. Todo ocurrió tan rápido que, según las víctimas, no hubo posibilidad alguna de reaccionar o pedir ayuda.

El hombre calificó el asalto como una experiencia extrema y reconoció el impacto emocional que le dejó el episodio.

“Yo, como hombre y como protector de mi hijo y de mi esposa, me sentí completamente inservible, por así decirlo. No pude hacer nada”, expresó.

Uno de los aspectos que más llamó la atención del caso es que la pareja se movilizaba en un vehículo blindado, lo que tampoco fue un impedimento para el delincuente.

“Yo me movilizo en vehículo blindado, que se supone que le da a uno tranquilidad, pero ya ni siquiera respetan eso”, señaló el afectado.

A pesar del miedo y las amenazas, las víctimas resaltaron que el hecho no terminó en una tragedia mayor.

“Gracias a Dios se detuvieron con las joyas y nos respetaron la vida, que muchas veces no lo hacen”, agregó.

El caso ya fue denunciado ante las autoridades, mientras que la pareja hizo un llamado directo a la administración distrital por la situación de seguridad en la capital. El hombre expresó su inconformidad y su decepción frente a las expectativas que tenía con el actual gobierno local.

