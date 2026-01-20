Una fuerte ola de rechazo se ha desatado en redes sociales tras la denuncia pública de una ciudadana que expuso el trato que estarían recibiendo algunas mascotas en el cerro de Monserrate, uno de los puntos turísticos más visitados de Bogotá.

De acuerdo con el reporte, se ha vuelto cada vez más frecuente observar cómo visitantes que llegan con sus perros, y no pueden hacer el ascenso con ellos, optan por dejarlos encerrados en jaulas improvisadas en puestos de comidas donde supuestamente los “cuidan”, pero bajo condiciones que han sido calificadas como inadecuadas.

En un video compartido por Maff Díaz en @prensalibre.col se ve que los animales permanecen en espacios reducidos, sin libertad de movimiento, mientras esperan durante largos periodos el regreso de sus dueños. También se asegura que es común ver a los perros llorando, alterados y mostrando claros signos de desesperación, en medio de un ambiente ruidoso, desconocido y altamente estresante para ellos.

Este panorama ha causado preocupación entre defensores de los derechos de los animales y ciudadanos, quienes consideran que este tipo de prácticas constituyen actos de crueldad y maltrato, al exponer a las mascotas a altos niveles de angustia emocional y estrés, aun cuando no se presenten agresiones físicas directas.

Ante la creciente indignación, el llamado de la comunidad ha sido enfático: la responsabilidad recae, en primer lugar, sobre los dueños de las mascotas. Organizaciones y ciudadanos insisten en que, si el plan de visita a Monserrate no garantiza el bienestar integral del animal, lo más adecuado es no llevarlo, evitando así situaciones que puedan afectar su salud física y emocional.

De igual manera, se exige que la administración del lugar adopte medidas más estrictas y controles claros, con el fin de impedir que las mascotas sean dejadas en condiciones precarias, incluso de manera temporal. La ciudadanía espera que se refuercen las normas y se brinden alternativas responsables que prioricen el bienestar animal.

Mientras tanto, el debate continúa creciendo en plataformas digitales, donde usuarios reclaman acciones concretas y recuerdan que el cuidado de las mascotas no es opcional, sino una obligación ética y legal, especialmente en espacios públicos y turísticos de alta afluencia como Monserrate.

