La nueva tarifa de transporte público en Bogotá quedó en 3.550 pesos y entrará en vigencia el próximo 14 de enero. Así lo confirmó a Pulzo la gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz, que además justificó el aumento citando el aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional.

Sigue a PULZO en Discover

“Si el aumento se hubiese mantenido en 11 %, como lo teníamos proyectado en noviembre del año pasado, hubiésemos aumentado la tarifa solo 250 pesos para 2026. Lo que pasó posterior fue el aumento del 23 % que se salió de nuestras proyecciones y evidentemente los costos fijos ya pactados se incrementan proporcionalmente”, señaló a Pulzo la gerente del sistema de transporte público.

Aumentarán pasajes gratis de Transmilenio en 2026: ¿quiénes se benefician?

El secretario de Integración Social, Roberto Angulo, señaló que serán más los beneficiarios de los pasajes gratis este año. En total 6.200 personas más podrán acceder al programa que otorga accesos sin costo al sistema de transporte público:

5.000 personas residentes en pagadiarios.

1.000 personas mayores de la comunidad de Cuidado Moderado.

190 habitantes de calle en proceso de resocialización e inclusión productiva y hospedaje social.

Adicionalmente, el funcionario enfatizó en que los habitantes de calle que tendrán acceso al sistema están en constante comunicación con la Secretaría de Integración Social y son ciudadanos que hacen el uso legítimo de su derecho a movilizarse.

“No pretendo tapa el sol con un dedo, reconozco que hay un conflicto alrededor del comportamiento o de hechos en la interacción con los habitantes de calle. Trabajamos con Transmilenio en las duplas para la interacción que hace el habitante de calle en el sistema de transporte. Pero también debemos bajarle a la estigmatización y entender que la población habitante de calle, si simplemente está viajando en el sistema, sentado, está apropiándose del sistema como ciudadano que es”, concluyó.

No se estima aumento de evasión por incremento de pasaje de Transmilenio

La gerente Maria Fernanda Ortiz aclaró que no se está proyectando un aumento significativo en las cifras de evasión, puesto que se está atendiendo a las porciones de la población que necesitan ayuda para cubrir el costo del pasaje.

“Estamos incrementando los beneficios para las poblaciones más vulnerables que van a necesitar ayuda para usar el transporte público y acceder a la ciudad. No debería haber una consecuencia en la evasión por el aumento. Seguramente veremos situaciones de protesta y de manifestación por parte de la ciudadanía la próxima semana, es algo que nos ha ocurrido en otros años, pero no estimamos que se incremente la evasión”, señaló a Pulzo Ortiz.

Adicionalmente, la dirigente de Transmilenio confirmó a este medio que se están implementando todas las estrategias necesarias para disminuir la evasión.

Componente de cultura ciudadana: dos años de convenio interadministrativo con la Secretaría de Cultura para acciones dentro del sistema, premiando los buenos comportamientos de los ciudadanos.

dos años de convenio interadministrativo con la Secretaría de Cultura para acciones dentro del sistema, premiando los buenos comportamientos de los ciudadanos. Monitoreo y control: desde el componente técnico se hace monitoreo a indicadores de evasión, usando inteligencia artificial y demás tecnología para identificar nichos de evasión, en donde se ha logrado disminución de 20 %.

desde el componente técnico se hace monitoreo a indicadores de evasión, usando inteligencia artificial y demás tecnología para identificar nichos de evasión, en donde se ha logrado disminución de 20 %. Infraestructura: se han intervenido las estaciones y portales para instalar nueva infraestructura que ha mostrado efectividad de hasta 50 % en algunas estaciones.

* Pulzo.com se escribe con Z