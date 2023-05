Laura Sarabia, jefe de gabinete en el Gobierno de Gustavo Petro, ha estado en la mira de los medios y la ciudadanía por la pérdida de un dinero de su casa y el posterior interrogatorio hecho a su exniñera en un sótano frente a la Casa de Nariño. Y como muchos se preguntan sobre su camino en la política colombiana, ella misma confesó el vínculo con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

A sus 28 años y con una carrera, relativamente, corta en las altas esferas de los que toman las decisiones en el país, ha sabido manejarse para avanzar rápidamente y llegar a ser la mano derecha del presidente de Colombia. Pero en su carrera ha estado vinculada a varios políticos e instituciones de mucha importancia.

Y en una entrevista que le dio al diario El Tiempo, Sarabia confesó algunos datos que no se tenían de su historial laboral. Siendo su padre muy importante, por haber trabajado en la seguridad del expresidente Uribe.

Laura Sarabia contó que su papá trabajó con Álvaro Uribe Vélez

Aunque muchos han cuestionado el poder o influencia que tiene en el actual Gobierno Nacional, ella dejó claro que no es como muchos dicen y piensan: “mi poder es buscar que esto funcione y que Colombia realmente vea lo que el presidente pretende hacer. Pero lo resumo así: no tengo ni un solo puesto en este Palacio ni en el Gobierno. Nadie puede decir que recomendé a alguien o que puse tal viceministro. No hay una sola cuota de Laura Sarabia en este país“.

Además, contó que tiene muy buena comunicación con Gustavo Petro, que trabaja a su lado y su personalidad la llevó a que le diera tanta confianza: “Me convierto en su sombra y en lo que él necesita. Si él está aquí hasta las 12 de la noche, hasta las 12 de la noche estoy”.

Su llegada a estudiar Ciencias Políticas, para hacer una especialización en Marketing Político y una maestría en comunicación, se dio por la cercanía al mundo político debido a que su papá trabajaba en la seguridad del Álvaro Uribe Vélez cuando era presidente de Colombia:

“[En el colegio] me pusieron de tarea entrevistar a alguien que hubiera estudiado la carrera que yo tenía en mente. Por ese tiempo mi papá trabajaba en Palacio, era parte de la seguridad del expresidente Álvaro Uribe. En los pasillos él había conocido a un asesor y le pidió que se reuniera conmigo. Hablamos en una cafetería aquí cerca. Me explicó cómo era la carrera de Ciencias Políticas y me enganché”.

Según relató al mismo medio, Sarabia estaba perdida sobre su futuro profesional y tenía varias carreras en mente: Pediatría y Derecho entre estas. Pero después de decidirse por Ciencias Políticas, no encontraba conexión con el mundo laboral y sus prácticas en el Ministerio de Defensa la llevaron a pensar en entrar a la carrera militar, puntualmente en la Fuerza Aérea, pero no pasó el examen.

Después de esto llegó a trabajar con Armando Benedetti, en ese momento senador y hoy embajador de Colombia en Venezuela, debido a que ella iba a una iglesia cristiana y una persona que conoció allá la propuso para el Partido de la U. Allí inició a trabajar en diferentes labores en las que aplicaba su conocimiento y empezó a tener protagonismo, algo que la hizo visible y así lo contó a El Tiempo:

“Benedetti estaba buscando una persona para que lo apoyara y empecé a trabajar con él directamente”.

Ese fue su contacto con un político de alta importancia, desde ese momento Laura Sarabia empezó a avanzar y escalar, hasta convertirse en la mano derecha de Gustavo Petro. Ya en el cargo y con las responsabilidades que tiene en la actualidad, el escándalo de su exniñera y lo que ocurrió después con el interrogatorio le han dado un alto grado de exposición en los medios.

Pero todo tiene origen en la carrera militar de su papá, haber tenido la cercanía con el expresidente Uribe y sus ganas de seguir adelante como profesional.