En la mañana de este viernes, el presidente acudió a una ceremonia de ascensos del Ejército Nacional y desde allí oficializó que sus dos funcionarios se retiran del Gobierno Nacional.

(Vea también: La semana de m…alestar que sacudió al Gobierno de Gustavo Petro, en 15 capítulos)



Justamente, en la frase con la que informó al país su decisión mostró su aprecio por Laura Sarabia:

“Mientras se investiga, mi funcionaria querida y estimada, y el embajador de Venezuela se retiran del Gobierno, para que desde el poder que implica esos cargos no se pueda tener ni siquiera la desconfianza de que se van a alterar los procesos de investigación, que no nos corresponden a nosotros, le corresponden a las autoridades competentes”.

Pero esa no fue la única referencia que hizo sobre ella, sino que a lo largo de su intervención, que duró poco menos de una hora, habló del cariño que le tiene y pidió algo de comprensión para ella; al tiempo, dejó ver que considera que no se salió de la legalidad.

“Sé lo que ha pasado alrededor de quien me acompañaba a casi todos estos eventos y que, en cierta forma, era mi mano derecha desde el punto de vista administrativo en mi gestión cotidiana. No han parado ni siquiera a pensar qué podría pensar una mujer recién parida —dicen en mi tierra— con su primer niño, en su primera experiencia maternal, cuando le sucede un hecho en su vida doméstica que la hace sentir en la zozobra y que reacciona dentro de la ley”.

A ello le agregó que “las puertas del Palacio están abiertas para cualquier investigación” y que en su administración no tienen “ningún susto ni problema”.

Lee También

Luego de eso, quiso hablar sobre el ya conocido uso del polígrafo para interrogar a Marelbys Meza: “Que se usó el polígrafo —que yo no he podido ni saber dónde queda— del Palacio de Nariño, que no compramos nosotros”.

Y añadió: “Se usa desde el primer gobierno de Santos, hasta donde tengo entendido, bajo unas normas y protocolos que ha expedido incluso una sentencia de la Corte Constitucional y sobre todo la Superintendencia de Seguridad Privada en gobiernos pasados”.

(Vea también: Carta de despedida de Laura Sarabia a Gustavo Petro incluyó frase para Verónica Alcocer)

Sobre el uso del polígrafo, añadió que son protocolos que se usan en el mundo empresarial privado y en algunas entidades públicas bajo unos criterios.

Petro, en una nueva defensa al actuar de su ahora exfuncionaria, dijo que el fundamental de esos criterios “es que allí nadie llega a pasar por ese tipo de pruebas sin su libertad plena, sin su decisión compartida, autorizada por la persona“; dejando claro así que, desde su punto de vista, Sarabia no obligó a Meza a someterse a al polígrafo, sino que la trabajadora lo hizo de manera voluntaria. Algo que ella ha admitido pero porque, dice, se sintió asustada y presionada a dar su aval para la prueba.

“Eso es lo único que pasó ante una sospecha”, insistió. Para el mandatario no hubo “procesos judiciales como falsamente se afirmó en la prensa. Se les llama, según la sentencia y los protocolos, procesos de confianza. Cuando las personas están en un alto grado de vulnerabilidad porque hacen parte, por ejemplo, en este caso del comité de seguridad nacional”.

Entre las otras frases específicas que Gustavo Petro lanzó en su discurso en relación con el actuar de Laura Sarabia, hubo una comparación, aunque desproporcionada entre una situación personal y un asunto de Estado, para justificar la forma en que ella actuó:

“Si en mi casa se perdiera un papel reservado, de inteligencia o alguno por el estilo, yo también tendría que hacer lo mismo con todas las personas que me rodean, con quienes necesitaría la máxima confianza, no solo de lo que me pase a mí sino lo que le pase a la Nación si un documento de esos llegase a las organizaciones criminales. Procesos de confianza se han hecho desde hace años con ese mismo estilo y protocolo que aquí se cumplieron, como bien saben, los que durante horas estuvieron en esas oficinas”.

(Vea también: Quién es el esposo de Laura Sarabia y su relación con Armando Benedetti, salpicado en robo)

Para cerrar, el jefe de Estado se mostró tranquilo sobre el que cree va a ser el resultado de las investigaciones:

“Mis propias indagaciones hechas en estos días me dan confianza a mí mismo, porque hubiera sido terrible que de mi Gobierno saliera una indicación que contradijese los objetivos por los mismos que hemos luchado durante décadas”.

Y por eso, dijo le dijo a su ministro de Defensa que no debía tener ningún temor al acudir al Congreso a la citación que le hicieron.