Al presidente Gustavo Petro le tocó salir de dos de sus fichas más preciadas, Laura Sarabia y Armando Benedetti, por el caso aún no esclarecido de las chuzadas, la maleta perdida con una millonaria suma de dinero y las secretos que el exembajador amenazó con contar de la campaña electoral.

El Gobierno Nacional en pleno ha intentado apartarse del escándalo. Este domingo 19 de junio, la vicepresidenta Francia Márquez se pronunció al respecto y dejó en evidencia cómo se estructuró el círculo más cercano a la campaña.

Con respecto a los señalamientos que pesan en contra de Armando Benedetti, la vicepresidenta dijo en Noticias RCN que lo conoció en la campaña presidencial y que ya sabía de las acciones que había protagonizado antes en el mundo político, por lo que no la sorprendió que su nombre resultara mencionado en el escándalo de Laura Sarabia.

La funcionaria señaló que no se sintió decepcionada de Benedetti porque tiempo atrás vio acciones de esta misma índole y solo se juntó con él en medio de la campaña.

“Yo los conocí en campaña, no los conozco de fondo, nunca antes tuve la oportunidad de hablar con ellos, entonces no me siento defraudada. He visto sus acciones antes, entonces no me sorprende”, añadió en su diálogo con el noticiero.