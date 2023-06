Francia Márquez fue criticada semanas atrás porque para llegar a su casa en Dapa, exclusivo sector a las afueras de Cali, utiliza un helicóptero del Estado. Al ser cuestionada en Semana sobre ese servicio, ella respondió: “De malas. Soy la vicepresidenta de este país y mientras lo sea, el Estado tiene la responsabilidad de brindarme todas las garantías de seguridad”.

Esa declaración levantó una oleada de críticas en su contra. La oposición y hasta quienes la eligieron la cuestionaron porque, a juicio de muchos, su respuesta fue un tanto arrogante. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad no se disculpó.

Pese a esa posición, este lunes 19 de junio en diálogo con Noticias RCN reconoció que su respuesta pudo no ser la mejor, pero explicó que el tono y las palabras que utilizó hacen parte de su identidad por el lugar donde creció.

“Respondí con dolor porque me parecía injusto lo que estaba pasando en ese momento. Sin embargo, no niego que tengo un carácter, pero eso es heredado de mi comunidad, que le ha tocado forjar un carácter para sobrevivir al conflicto armado y a las violencias”, detalló en el noticiero.

La vicepresidenta enfatizó que haberse formado en Suárez (Cauca) influyó en su carácter y que su declaración pudo reflejar lo que sentía por los comentarios racistas que recibió en el marco de esa polémica.

“Aunque a veces uno no crea, uno se forma con el carácter de su territorio y de su entorno. Si usted ve mi comunidad, las mujeres son de hacha y machete, van a trabajar igual que los hombres, no se arrugan y así me formé yo”, agregó.