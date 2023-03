Juan Lozano no fue ajeno a los controversiales comentarios de la vicepresidenta Francia Márquez. Ella dijo en un tono de confrontación que piensa seguir viajando en helicóptero todas las veces que pueda hacerlo.

El exministro aprovechó su espacio en La FM para rechazar el tono altivo con el que Márquez señaló que seguirá viajando en helicóptero, pese a las críticas que recibió por hacerlo.

Esto dijo Lozano:

Lo que más molestó al exministro fue el tono en el que Márquez respondió a una pregunta sobre ese tema, que le hicieron en una entrevista con Semana.

“Cuando se suma la retórica del ‘de malas’, la gente se indigna. La gente no se lo esperaba de Francia. Muchos dicen que esta no es la Francia por la que votaron en campaña”, añadió Lozano.

(Vea también: Problemas para Francia Márquez: aceptan demanda para tumbar Ministerio de la Igualdad).

Finalmente, el panelista de La FM recalcó que el uso de recursos públicos es lo que más interesa al pueblo, ya que estos salen de los impuestos que se pagan.

“Este no es el comportamiento de un vicepresidente reciente. No es un derecho andar en helicóptero. No es que ‘de malas’ a todos los colombianos. Cuando la seguridad lo exige, bueno, pero el tono desafiante y la falta de consideración de los recursos produce molestia. Es la plata de todos los colombianos”, sentenció Lozano en esa cadena radial.