El proyecto de ‘Modernización y humanización del sistema penitenciario y carcelario’ fue radicado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Plantea entregar beneficios a los reos para superar la crisis carcelaria y la eliminación de varios delitos, entre ellos, el incesto y la inasistencia alimentaria.

Según el funcionario, el incesto se debe eliminar porque no cumple alguna finalidad y ocasiona más problemas en la justicia. Con respecto a la inasistencia alimentaria, dijo que ha llevado a un mayor esfuerzo en los fiscales del país, pero al final termina resolviéndose por medio de conciliación.

La propuesta significó un complejo lío para el Gobierno de Gustavo Petro, puesto que la oposición señaló que la eliminación de algunos delitos podría dejar mal paradas a las víctimas. Ante ese panorama, Osuna fue invitado a La Fm para que argumentara la iniciativa.

El exministro Juan Lozano, quien hace parte de la mesa de trabajo de la emisora, tildó al proyecto como la “Ley Herodes” y, durante la entrevista con el ministro de Justicia le expresó su molestia porque considera que cambiar las penas que reciben los condenados por incesto o inasistencia alimentaria es abiertamente “inconstitucional” porque los derechos de los niños prevalecen.

“No le hagan eso a los niños de Colombia. No deje que pase la ley Herodes. Modifique lo de la inasistencia alimentaria sin quitarle la connotación criminal, pero por caridad y humanidad, no sean crueles con los niños y no aprueben esta norma”, le dijo Lozano al funcionario.