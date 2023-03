Un joven colombiano, de 26 años de edad, salió del país el 21 de octubre de 2022 hacia los Estados Unidos en búsqueda de un empleo que le permitiera conseguir el dinero suficiente para crecer y sacar a su familia adelante.

Estos son los testimonios de los familiares:

De acuerdo con el noticiero, Robinson Morales trabajaba como domiciliario en Estados Unidos y todos los días solía comunicarse con su familia, sin embargo, un día dejó de llamar.

“Yo me comunicaba con él todos los días, todas las tardes hablábamos. El viernes [17 de febrero] hablamos hasta las 10 de las noche y no me volví a comunicar con él. Yo dije: ‘Qué pasará que uno le escribe [y no responde] el sábado no me llamó, ni el domingo'”, relató la mamá del joven, en el canal.