‘American idol’ es uno de los programas de canto más importantes del mundo. Por ahí han pasado estrellas como Kelly Clarkson, Jennifer Hudson y Adam Lambert.

En la edición de 2023, la número 21 al aire de Estados Unidos, los jurados son Katy Perry, Lionel Richie y Luke Bryan, tres experimentados cantantes que hacen parte de la farándula norteamericana.

En esta oportunidad, un joven llamado Trey Louis se presentó a las audiciones cantando la canción ‘Stone’, de Whiskey Miers, una interpretación que hizo a los tres jurados pararse de su silla y aplaudir su acto, ya que se había conectado emocionalmente con los jueces.

Sin embargo, lo que pasaría después rompería con el sentimiento de todos en el set. Louis les contó que fue uno de los sobrevivientes del ataque en Santa Fe, Texas, en 2018, una situación en donde de 10 personas perdieron la vida debido a un estudiante que ingresó a atacar a compañeros y profesores.

Así fue la audición:

“Yo estoy aquí por dos razones. La primera es que ‘American idol’ es un lugar donde la gente disfruta estar y número dos, es porque yo vengo de Santa Fe, Texas, y en mayo de 2018 una persona armada ingresó a mi escuela. Yo estaba en la sala de arte 1 y él atacó la sala 2. Perdí a muchos amigos. Ocho estudiantes y dos profesores perdieron la vida y realmente me volví un hombre negativo”, dijo Trey.

Ante este relato, la cantante se rompió en llanto gritando: “¡Nuestro país nos ha fallado!. Eso no está bien. Deberías estar cantando porque amas la música, no porque tuvieras que pasar por esa situación. No tuviste que perder ocho amigos. Espero que les recuerdes a las personas que tenemos que cambiar, porque yo también estoy asustada”.

Tiroteos en Estados Unidos

La historia reciente en los colegios no ha sido fácil. Según datos de Gun Violence Archive, a finales de octubre de 2022, Estados Unidos ya había superado el récord histórico de tiroteos escolares a lo largo de un año en el propio país. 257 asaltos en centros e institutos que, solo el año pasado, cobraron la vida de cientos de personas. Una realidad de terror a la que se enfrentan diariamente millones de niños y jóvenes a la que todavía no se le ha puesto solución.