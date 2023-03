En los últimos días, Francia Márquez fue criticada porque para llegar a su casa en Dapa, exclusivo sector a las afueras de Cali, utiliza un helicóptero del Estado. Según explicó, hace sus recorridos en dicha aeronave por motivos de seguridad.

La senadora María Fernanda Cabal sacó a relucir los costos de los desplazamientos de la vicepresidenta. “La hora de vuelo en Black Hawk, el mismo helicóptero en el que viaja Francia Márquez a Dapa, cuesta en promedio 8.600 dólares, unos $ 42.140.000. Cada minuto $ 702.333.333″, señaló.

Francia Márquez se defiende por viajar en helicóptero

La vicepresidenta respondió en Semana que seguirá transportándose en helicóptero para llegar a su vivienda en Dapa. Márquez remarcó que las críticas recibidas por sus costosos desplazamientos solo se entiende en el contexto del racismo que vive el país.

“Voy a seguir. Las veces que vaya, voy a ir en helicóptero. Les guste a la élite colombiana o no. Yo soy la vicepresidenta de este país, me eligieron los mismos 11 millones que eligieron al presidente. Y, por ser una mujer que está ocupando el segundo cargo más importante de este país, me merezco que el Estado en su conjunto me cuide a mí para asegurarme y poder hacer mi trabajo y contribuir al cuidado de todos los colombianos y colombianas. Eso lo han hecho con todos los presidentes y vicepresidentes, todos lo han hecho. ¿Por qué a los otros no les hacen escándalo?”, contestó a Vicky Dávila.

“Hoy me vine y salí en helicóptero. Las veces que vaya voy a ir en helicóptero. Les guste a la elite colombiana o no, yo soy la vicepresidenta de este país” Francia Marquez Este es el nuevo “usted no sabe quien soy yo” pic.twitter.com/Oqm1lrQClT — Jaime Arizabaleta 🇨🇴 (@jarizabaletaf) March 13, 2023

Márquez hizo énfasis en que que todos los altos funcionarios del Estado han podido usar las aeronaves para su seguridad, motivo por el cual no entiende por qué la critican a ella.

“Sin excepción de ninguno. Entonces, ¿por qué la vicepresidenta pobre, que viene de abajo, humilde, entonces no lo puede usar? No, Vicky. Eso no debe ser. Y pues lo siento mucho, que vayan y me demanden si estoy haciendo algo ilegal. Pero después de haber vivido un atentado frustrado en la vía que conduce a mi casa, donde me ponen ocho kilos de explosivos, pues no me voy a dar el lujo de facilitarles las condiciones para que me maten más rápido. No voy a hacer eso. Y pueden llorar, pueden gritar, pueden hacer todo lo que quieran. Me pueden ir a demandar, si quieren, y que sea un juez que defina si estoy haciendo algo ilegal o estoy haciendo lo correcto”, agregó la vicepresidenta.

Márquez finalizó su argumentación haciendo una comparación con el expresidente Álvaro Uribe, pues aseguró que su esquema de seguridad también es costoso, y eso que ya no es funcionario.

“Por qué no hacen las cuentas de los millones que se gastan cuidando al expresidente Uribe? Y merece el cuidado, no estoy diciendo que hay que descuidarlo. Se merece el cuidado, pero él ya no es un funcionario público y lo cuidan. Le aseguro que mi seguridad como vicepresidenta no cuesta lo que vale la de él. Entonces, ¿por qué no cuestionan eso?”, comentó.