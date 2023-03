El fiscal general Francisco Barbosa se mostró sorprendido y preocupado por la situación de seguridad en el Cauca de la vicepresidente Francia Márquez porque, según ella, nadie la quiere cuidar.

En medio de un foro sobre la reforma a la justicia, organizado por la Universidad del Externado de Colombia, Barbosa lanzó una fuerte alerta por esa situación luego de tener un encuentro con la vicepresidenta donde ella le expresó que hasta el momento le notificaron que podían acompañarla pero sin garantías.

“La vicepresidenta me dijo que estaba preocupada porque nadie le garantizaba la seguridad. Que fue donde la Policía y no la quieren cuidar, que fue donde la UNP y no la quieren cuidar”, dijo Barbosa durante su intervención.

Si bien el fiscal le dijo a Márquez que velar por su seguridad no eran funciones del ente investigador, le aseguró que la iban a acompañar hasta donde fuera posible. “Estoy sorprendido, me parece complicado que la vicepresidenta del país diga eso. Le dije que la acompañábamos pero ella no tiene condiciones de seguridad en el Cauca”, añadió el fiscal.

Así mismo, Barbosa reveló que la vicepresidenta recibió por escrito dos respuestas de la parte de la UNP y la Policía en las que le informan que no pueden garantizarle nada.

En múltiples ocasiones, Márquez ha expresado que su seguridad peligra. De hecho, es una de las razónes, según ella, para transportarse en helicóptero a su casa en Dapa, Valle del Cauca, en vez de usar su caravana de escoltas.

El fiscal también aprovechó para hablar sobre la situación en esa zona del país y aseguró que nadie puede entrar, ni siquiera el Estado.