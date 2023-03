Este martes, la vicepresidenta Francia Márquez sufrió un accidente en las instalaciones de su despacho que le provocó un leve golpe en uno de sus pies, dieron a conocer fuentes del Gobierno, según recogió Caracol Radio.

Aunque son pocos los detalles que se conocen hasta el momento, todo parece indicar que se trató de un leve tropiezo que obligó a la vicepresidenta a vendarse una pierna por siete días, agregaron en la emisora.

De acuerdo con el periodista Jorge Espinosa, la recomendación médica que le dieron a la funcionaria es mantenerse tranquila y en reposo por los próximos días.

—Ella, en efecto, puede decir que no va a hacerle caso al médico y no ir al médico a lo del ELN, pero que ese probablemente no va a ocurrir— mencionó el comunicador en la misma cadena radial.

—[El golpe] fue en su pierna derecha. Se resbaló en la vicepresidencia— comentó Juan Fraile, otro integrante de la mesa.

—La izquierda, bien— dijo de manera jocosa Gustavo Gómez, director del programa ‘6AM’.

Por ahora Márquez no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales, pese a que a tempranas horas de este miércoles publicó un trino mostrando su solidaridad con el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Augusto Rodríguez por el atentado que recibió.

A Francia Márquez le pasó lo de Marta Lucía Ramírez

Lo que llama la atención es que una situación similar le ocurrió a su antecesora, Marta Lucía Ramírez, quien también sufrió algunas caídas durante su estadía en el cargo. Así lo recordaron en el programa ‘Mañanas Blu’, de Blu Radio, donde comentaron que podría tratarse de un problema que hay en la casa vicepresidencial.

—Se caía la vicepresidenta anterior, Marta Lucía Ramírez… algo debe tener esa casa— mencionó Néstor Morales, director del espacio.

—Esa casa tiene unas escaleras que no se ven cuando uno está caminando. Esa casa es hermosa, pero no es muy amigable con los tacones de las mujeres. Yo he trastabillado en esas escaleras también— comentó la analista María Consuelo Araujo.

Después de varios comentarios, los integrantes de la mesa llegaron a la conclusión de que podría tratarse de un problema de diseño arquitectónico.