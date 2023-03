La vicepresidenta Francia Márquez denunció la presencia de explosivos durante su asistencia a un evento con víctimas en el departamento del Chocó. La segunda al mando del Gobierno aseguró que fue alertada por la Policía de un posible atentado

“Cuando llegué al aeropuerto se me arrimó un policía de los mandos de esta región y me dijo: vicepresidenta no está segura en la región, hay al parecer una información de unos explosivos que han colocado en la región”, señaló Márquez y añadió: “Entonces me dijo el policía, que colocamos a su consideración las posibilidades de ir o no ir al acto de reconocimiento por la operación Génesis y les dije voy”.