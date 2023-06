Este lunes 19 de junio, en Noticias RCN hablaron con Francia Márquez sobre los primeros 10 meses de Gobierno, los cuales han estado enmarcados por las reformas, los escándalos y una que otra polémica.

Fue en este espacio que el director del noticiero, José Manuel Acevedo, le preguntó a la vicepresidenta sobre las críticas que ha recibido por su gestión, e hizo énfasis en María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, quien ha sido muy dura con la funcionaria.

“Le quiero preguntar, ¿si María Fernanda Cabal le dice tomémonos un café, acepta?“, dijo Acevedo.

Desde Timbiquí, Cauca, la vicepresidenta comentó que el racismo es lo que más le ha dolido desde que Gustavo Petro asumió la Casa de Nariño, pues señaló que es una situación indignante a la que se tiene que enfrentar día tras día, incluso, con funcionarios y políticos.

“Lo peor son las agresiones de racismo que he tenido que soportar, no ha sido bueno porque mi comunidad tiene que ver todo esto. Ha sido doloroso, triste”, precisó.

Y finalizó diciendo: “Son muchos los que no me reconocen en mi dignidad como una mujer negra, me tratan como un animal, eso no tiene razón de ser, eso es indignante”.