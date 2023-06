Cada domingo, los periodistas Daniel Samper Pizano, Daniel Coronell, Daniel Samper Ospina y Ana Bejarano publican sus habituales columnas sobre los temas coyunturales del país y el mundo. De hecho, tienen un programa y página web que se llama ‘Los Danieles’ en el que leen los textos e invitan a diferentes personajes a discutir sobre lo que cada uno expone en las publicaciones.

Esta vez, en la emisión del espacio los acompañó el general Pedro Sánchez, quien lideró la Operación Esperanza que encontró a los cuatro niños que duraron 40 días desaparecidos en la selva después de sufrir un accidente aéreo.

En la entrevista, que inicialmente se desarrolló en torno al tema del hallazgo de los menores, hubo un momento tensionante y fue cuando Daniel Samper Ospina leyó su columna titulada ‘Ideas para que Petro repunte’, en la que habla de lo que puede hacer el presidente después de los escándalos que ha tenido el Gobierno Nacional que él lidera.

Después de que todos los periodistas opinaron sobre el tema y lanzaron una que otra pulla, el general guardó silencio mientras se escuchaban risas y todo tipo de comentarios. En el momento en que le preguntaron su opinión, Sánchez salió con una respuesta que frenó de inmediato el alboroto.

“Quiero decir lo siguiente: entiendo la sátira y todas las variaciones literarias en el periodismo, pero me siento muy incómodo, estoy incómodo en este espacio. Soy general de la República, mi presidente es el doctor Gustavo Petro, él es mi comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Yo pertenezco al órgano ejecutivo, no voy a estar en este espacio donde se traten temas ajenos a lo que me corresponde”, dijo Sánchez.

Acá pueden leer la columna #IdeasParaQuePetroRepunte https://t.co/FXZUuuEN1M — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) June 11, 2023

Daniel Coronell intentó manejar la situación y le dijo que no le iban a preguntar sobre esos temas, pese a que el general insitió en su incomodidad. El periodista rápidamente cambió el asunto de conversación y retomó el hilo de la entrevista sobre el rescate de los menores.