El padre de los niños rescatados en la selva del Guaviare fue entrevistado por los medios sobre varios temas relacionados con la salud de sus hijos, lo que le dijo su hija mayor (Lesly Mucutuy) del accidente aéreo y hasta de la visita que sus hijos recibieron del presidente en el hospital donde se lleva a cabo su recuperación.

El encuentro de saberes: indigenas y militares.

El encuentro de fuerzas por un bien común: guardia indígena y las fuerzas militares de Colombia.

El respeto a la selva.

Aquí se muestra un camino diferente para Colombia: creo que este es el verdadero camino de la Paz.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 10, 2023

Justamente, Manuel Ranoque expresó sus inconformidades y se mostró muy molesto por la forma cómo desde la presidencia han manejado la privacidad de sus hijos, quienes revelaron que su madre estuvo con vida durante cuatro días luego de ocurrido el accidente de la avioneta.

Padre de los 4 niños indígenas rescatados se despachó contra el presidente

En entrevista con medios de comunicación, el líder indígena expresó lo siguiente: “Estoy en desacuerdo con eso cómo que van a coger a mis hijos como objeto de burlas. Si yo que soy el papá no estoy haciendo eso, para que otras personas se van allá, sacan fotos de mis hijos y lo riegan por las redes sociales. Eso es injusto”.

Asimismo, el padre de los 4 menores aseguró que el presidente lo dejó plantado y no lo atendió como se había acordado: “Quedó en hablar conmigo y me dejó esperando. Será que a él no le pasa por la cabeza que el padre de los niños viene de buscar y está vivo”.

De igual manera, le pidió respeto ya que él es el padre de los menores que estuvieron 40 días desaparecidos en la espesa selva del Guaviare: “Las decisiones las tomo yo, respeten”.

A su vez, el líder indígena reiteró que además de que indemnicen a las personas que participaron en la búsqueda de los menores, también exige respeto: “Estoy aquí por qué no hablan conmigo, por qué se ponen a hablar con gente. Respeten, señor presidente, respeten nuestros principios como pueblo indígena”.

