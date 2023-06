Manuel Ranoque, padre de los niños encontrados en la selva, tuvo un encuentro feliz con sus hijos después de más de 40 días sin poderlos ver cuando se dio el accidente aéreo, en el que perdieron la vida tres ocupantes, entre ellos la madre de los menores.

Este hombre incluso se metió en lo profundo de la selva de Guaviare para ayudar en la búsqueda de los pequeños y pasó momentos de mucha preocupación por saber el paradero de los niños. Ahora, ya con ellos un poco más recuperados, habló en rueda de prensa y dio un detalle importante que le dijeron los menores sobre el accidente.

“La mamá estuvo cuatro días viva. Entonces, antes de morir, les dice: váyanse y ustedes van a mirar quién es su papá”, comentó.

Aunque ya ha empezado a hacer preguntas, Ranoque dice que no ha podido conocer mucha información sobre lo que pasaron en la selva: “No es tan fácil preguntarles, porque los niños llevan 40 días que no han comido bien, no han podido dormir bien, entonces no he tenido la oportunidad de sacar información. De mi parte, espero que los niños se recuperen bien”.

El padre reveló algo que le dijo la niña mayor sobre los últimos días con vida de la madre en la selva: “Ellos mismos darán sus declaraciones. Ella [Lesly] lo único que me aclara es que la mamá estuvo cuatro días viva, entonces antes de morir les dice, tal vez: váyanse y ustedes van a mirar quién es su papá y su amor de papá”.

En medio de una profunda emoción y felicidad, el padre agradeció por haberlos encontrado con vida: “Esto es un milagro de Dios. Para nosotros, esta es una prueba que me está haciendo Dios que tanta fe (tengo) en él y yo lo he demostrado con mis propias palabras”.