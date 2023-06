La operación ‘Esperanza’, de la que participaron más de 120 personas entre rescatistas, miembros del Ejército, del ICBF e indígenas dio como resultados en la noche del pasado 10 de junio, el hallazgo de los 4 pequeños con vida.

(Vea también: Fuerzas Especiales dieron razón por la que Wilson no aparece: “Cambia su comportamiento”)

La historia del heroísmo de los hermanos, quienes se alimentaron con frutas y semillas durante esos días, le dio la vuelta al mundo y fue resaltada por los medios más importantes del planeta.

Con la llegada de los niños a la capital para hacerles los respectivos chequeos médicos, también se han ido conociendo sus primeras palabras sobre lo que ocurrió en su estancia en la selva virgen en la que quedaron a merced de varios peligros, como la presencia de animales salvajes.

Fidencio Valencia, tío de los niños, le comentó a Noticias Caracol que, como se presumía, los comandos no podían encontrarlos fácilmente, debido a que los pequeños sentían miedo, por lo que “se escondían en los troncos” y “lo que ellos hacían era correr”.

Dairo Juvenal Mucutuy, otro tío de los niños, expresó lo que le han ido contando sobre su experiencia en la selva:

“Cuando llegué a saludarlos, el único que me habló me dijo: ‘tío, quiero caminar, pero me duelen los pies’. Eso fue lo único que me dijo. Fue un momento alegre y triste, porque vi a los niños salir del territorio con esa salud y volver a mirarlos así, fue tristeza, pero también maravilloso”, dijo Mucutuy a Noticias Caracol.