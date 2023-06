El accidente que ocurrió el pasado primero de mayo en límites entre Guaviare y Caquetá se convirtió en una historia de drama, no solo por el fallecimiento de tres ocupantes de la aeronave, entre ellos la madre de los niños indígenas, sino por la manera en la que sobrevivieron los pequeños en la selva, luego de caminar 1.200 kilómetros.

(Vea también: Shakira construye nuevo colegio en Colombia: primeras fotos de cómo es por dentro)

Con la confirmación del hallazgo de los menores y su traslado a Bogotá para ser atendidos por los médicos, las reacciones de varias personalidades del país no se hicieran esperar y una de ellas fue la de la intérprete de ‘Acróstico’, tema dedicado a sus hijos Sasha y Milan.

La barranquillera aprovechó la buena noticia que se reveló el pasado viernes 9 de junio y dejó un sentido mensaje por el hallazgo de los 4 hermanos en el medio de la selva, a través de su cuenta de Twitter:

The suffering of Lesly, Soleiny, Tien and Cristin, and the miracle of their lives has shaken us all and taught us the best example of union and resilience. Sending infinite thanks from the heart to all who managed this search and rescue, and who refused to give up.

— Shakira (@shakira) June 10, 2023