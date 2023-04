Justo la víspera de la Conferencia Internacional sobre Venezuela, organizada en Bogotá este martes por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y en la que participarán 20 países para buscar que el régimen de Venezuela se vuelva a sentar a dialogar con un sector de la oposición en México, Nicolás Maduro puso las condiciones para hacerlo, y son diametralmente opuestas no solo al sentido común, sino a lo que ha planteado Estados Unidos y el mismo presidente Petro.

El mandatario colombiano y su canciller, Álvaro Leyva Durán, han expuesto en diferentes escenarios que los dos propósitos básicos de la conferencia son propiciar el diálogo entre las partes y el levantamiento de las sanciones. En ese orden. Y Juan González, uno de los tres altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos que estará en la conferencia, también ha condicionado el levantamiento de las sanciones.

“Primero avances hacia la democracia y luego de levantamiento de sanciones”, dijo González en NTN24, y puso como ejemplo varios pasos iniciales: “Establecer un calendario electoral, el registro de votantes, la validación de todos los partidos políticos, invitar a una misión electoral respetada, como la Unión Europea”.

“Para nosotros, es una oportunidad también de hablar de nuestra política y cómo vemos nosotros un potencial cambio de política en un ambiente en donde el régimen esté tomando pasos concretos para asegurar de que, al fin y al cabo, sean los venezolanos los que decidan quién sea el presidente, no importa que sea quien sea. Que voten y que el que gane sea el presidente”, agregó González en el mismo medio.

Nicolás Maduro va primero por el premio mayor

Pero Maduro no acepta eso y así lo manifestó este lunes en su recién estrenado programa ‘Con Maduro +’, con lo que pone en riesgo no solo el propósito de la conferencia en Bogotá, sino también el otro objetivo de Petro (para muchos, el que realmente persigue el mandatario colombiano) de erigirse como el líder político de la región. De hecho, sin ahondar en su afirmación, el mismo Maduro dijo que la conferencia es “una jugada riesgosa”. “Le deseo mucha suerte al presidente Gustavo Petro”.

En el programa, Maduro le dio la palabra al ultrachavista presidente de la oficialista Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, para quien “el elemento más importante de la conferencia tiene que ver con probar si en la comunidad internacional […] no van a sucumbir a la ambivalencia, a un discurso donde dicen que apoyan el diálogo entre venezolanos, pero en sus ejecutorias actúan de manera completamente diferente”.

Y puso como ejemplo la firma, el pasado 26 de noviembre, entre el régimen y la “facción de la oposición” Plataforma Unitaria de un acuerdo social por 3.200 millones de dólares para inversión social, salud, educación, mitigación de riesgo y fortalecimiento del sistema eléctrico nacional, entre otros aspectos.

El dinero, a través de un fondo que administraría la ONU, se iba a obtener de la recuperación de los activos retenidos por instituciones financieras, en el marco de las sanciones impuestas al régimen de Venezuela hasta que dé muestras de democratización. Pero Rodríguez culpó al embajador de Estados Unidos en Venezuela, Jimmy Story, de echarlo para atrás.

Según Rodríguez, Venezuela tiene “cinco puntos que llevar a los efectos de fomentar el diálogo entre venezolanos y de avanzar para que el panorama político, social y electoral transcurra dentro de condiciones de normalidad”, y los enumeró, empezando precisamente por el punto que para la comunidad internacional debe ser consecuencia de la democratización del país.

1) El levantamiento de todas las sanciones; 2) la devolución inmediata del dinero retenido por esas sanciones (oro en Inglaterra, dineros en bancos europeos, utilidades de Citgo); 3) detener las acciones en tribunales de Estados Unidos o a través de la Corte Penal Internacional (CPI); y 4) la libertad inmediata de Álex Saab, preso en Estados Unidos y señalado de ser el testaferro de Maduro.

Qué le exige Nicolás Maduro a Gustavo Petro y a la conferencia

Maduro entiende que la conferencia organizada por Petro es para “el respeto de la soberanía, de la independencia y la autodeterminación de la República Bolivariana de Venezuela”. Y enfatizó: “Una conferencia para buscar el levantamiento de todas las sanciones, todas las sanciones, sin condicionamiento de ningún tipo sobre Venezuela. ¡No aceptamos menos de esa conferencia de Bogotá! ¡No nos tranzamos por menos!”.

Después, envió un mensaje claro al presidente Petro, a su canciller Leyva y a los representantes de los 20 gobiernos que van a la conferencia internacional: “Si alguien de ustedes quiere, aspira a que las negociaciones políticas entre este sector minoritario de la oposición llamado la Plataforma Unitaria y el gobierno bolivariano y chavista de Venezuela vuelvan a México solamente tienen que hacer algo”.

“En el comunicado oficial que ustedes aprueben pongan la exigencia de que el gobierno de Estados Unidos deposite los 3.200 millones de dólares secuestrados en las cuentas bancarias que tenemos en el exterior para el plan social firmado en México en noviembre. Sencillito como eso”, exigió Maduro. “Una vez que depositen, vamos a México otra vez. Requisito ‘sine qua non’. Si no hay cumplimiento del acuerdo de México, olvídense de ese camino”.

“No hay forma de que nosotros volvamos a México si ustedes no cumplen la firma, el acuerdo legalizado, y depositan los 3.200 millones de dólares para el plan social que hemos consensuado entre ustedes. No hay forma”, dijo, y así les dio también la razón a los escépticos con este proceso, que ven cómo Petro proporciona aire político y resonancia internacional a Maduro sin obtener nada a cambio.

Para rematar, Maduro manifestó su desprecio la Plataforma Unitaria. “Es el sector más progringo. Ellos no van ni al baño sin pedirles permiso a los gringos, y si no les llega el permiso, se hacen en los pantalones. Ellos son políticos, chico. Y no hacen política nacional o nacionalista. No se respetan a sí mismos, sino que miran p’al norte: el norte dice que no, ellos dicen que no; miran p’al norte: el norte dice que sí, ellos dicen que sí. Su oferta es convertir a Venezuela en una colonia de los gringos”.