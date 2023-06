En la mañana de este lunes, 26 de junio, el presidente Gustavo Petro condecoró a los indígenas y militares que participaron de la Operación Esperanza, que lograron rescatar con vida a Lesly Jacobombaire (13 años), Soleiny Jacobombaire Mucutuy (nueve), Tien Noriel Ronoque Mucutuy (cuatro) y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy (un año), después de haber pasado 40 días en la selva del Guaviare y de quienes se conoció que su padre fue acusado de varios delitos.

En la ceremonia, llevada a cabo en la Casa de Nariño en Bogotá, el primer mandatario dijo que el mensaje de la Madre Selva al regresar a los niños, “debe dar inicio a una nueva fase de entendimiento nacional”.

A la ceremonia asistieron más de un centenar de personas, entre militares e indígenas, que participaron en la búsqueda. Entre ellos estuvo Fabián Ulcué, un integrante de la Guardia Indígena del Cauca, que viajó desde el municipio de Páez (sur del Cauca) para llegar a la conmemoración. Durante 13 días, Ulcué fue uno de los líderes que encabezó la búsqueda junto a otras 40 personas del departamento. A Fabián lo contactaron con otros líderes del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia (OPIAC) para consolidar el equipo que logró dar y seguir las pistas de los menores.

Durante esos días, su labor y la de los otros 39 indígenas del Cauca que iban con él fue bordear y abrir camino a orillas del río Apaporis. Se dividieron en cuatro grupos de 10, para cubrir varios puntos. En sus maletas llevaban brújula y relojes para no perder la noción del tiempo, y algunas plantas sagradas como la coca para mambear, de la que obtenían energía y sabiduría. Antes de cada jornada, según cuenta, se encomendaban a la Madre Tierra y a Dios para que se les abriera el camino.

Uno de los elementos que Petro resaltó en la ceremonia fue, justamente, la planta del yagé como vehículo que impulsó la búsqueda, sobre todo, de los líderes indígenas. “Se ha establecido un puente entre el Estado y las comunidades. Ustedes, miembros de las Fuerzas Militares, apoyados de satélites y ustedes, queridos indígenas, con la ayuda del yagé. Ya no se discute si el saber occidental o el tradicional es más importante. Juntos, trajeron de regreso a los niños”, aseguró.

En el evento, el mandatario instó a que se abra una nueva fase de entendimiento nacional. “Esto significa que nos entendamos como Nación, sin ningún tipo de exclusiones, con un objetivo común: buscar y preservar ‘la vida’, para que las nuevas generaciones no se nos vayan en barcos y aviones porque no quieran pisar este, el país de la belleza, y no encuentran espacio de dignidad aquí”, concluyó.

Hoy no solo entregamos un reconocimiento a los seres humanos tras la #OperaciónEsperanza, también el Presidente @PetroGustavo le entregó una medalla a Drugia, madre del canino de búsqueda y rescate Wilson, que nos dio un Norte en la selva para encontrar a los cuatro menores de…

En el mismo evento, Petro aseguró que es improbable encontrar al canino Wilson, uno de los perros entrenados que apoyaron la búsqueda en la selva y que, hasta hoy, sigue desaparecido. En medio de la ceremonia, el mandatario también conmemoró a Drugia, la madre de Wilson.