Una noche histórica para el deporte colombiano se vivió en la ceremonia de la NFL en la que los equipos pudieron escoger a las futuras estrellas para reforzar sus plantillas de cara a la próxima temporada.

(Ver también: “Morí en televisión frente a todo el mundo”: Damar Hamlin habló de su salud y su regreso)

Uno de los mejores momentos de la noche fue cuando los Patriots, equipo reconocido por el exitoso paso de Tom Brady, escogió a un joven con raíces latinas que emocionó a todo el público con su vestuario.

There was a <1% chance that Christian Gonzalez was going to be available at pick 17. @chrisgonzo28

New England may have gotten a steal in the #NFLDraft pic.twitter.com/feXbbJJJ1j

— ESPN (@espn) April 28, 2023