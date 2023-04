Luego de la recuperación y los estudios que le realizaron al corazón del jugador de fútbol americano Damar Hamlin, se confirmó que el deportista recibió el alta médica y ya podrá retomar las actividades con sus compañeros de equipo.

(Ver también: Jalen Carter, próximo jugador de NFL, enfrenta cargos por accidente que dejó dos víctimas)

Así lo dio a conocer el jugador en medio de una rueda de prensa en la que compartió cómo se siente por estar vivo después de su problema: “Morí en televisión nacional frente a todo el mundo“.

Según los Bills de Buffalo, el jugador de 25 años estuvo entrenando con el equipo durante esta semana y se le vio bien, así que después de hacerle los últimos análisis se le permitió retomar sus actividades físicas con normalidad.

Por su parte, sobre ese permiso, el jugador afirmó: “Es algo que quiero demostrarme a mí mismo y a nadie más. Solo quiero mostrarle a la gente que el miedo es una elección. Puedes seguir haciendo algo sin tener las respuestas y sin saber qué hay al final del túnel. Puedes sentirte ansioso, puedes sentirte de cualquier manera, pero sigues poniendo ese pie derecho delante del izquierdo y sigues adelante. Quiero defender eso“.

Lee También

En un partido el pasado 2 de enero ante Cincinnati, el jugador chocó y tumbó a uno de sus oponentes, pero cuando se puso en pie se desplomó, ya que había sufrido un paro cardiaco.

Bills safety Damar Hamlin was taken off of the field in an ambulance after collapsing mid game.

They know what they’ve wrought. This isn’t from a injury. He clearly gets up after the hit. 🤨 pic.twitter.com/RShG5WGGXZ

— Luther ‘Ćyrus’ (@Censored4sure) January 3, 2023