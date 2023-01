El partido de la NFL entre los Buffalo Bills y los Cincinnati Bengals fue suspendido luego de que el jugador Damar Hamlin (Bills) se desmayara en el campo y recibiera asistencia médica de urgencia antes de que una ambulancia se lo llevara al hospital.

Hamlin recibió un golpe, se puso de pie y luego se derrumbó en el suelo. Recibió atención médica durante más de 20 minutos.

Este fue el momento del golpe y posterior desmayo:

⚡️Buffalo Bills safety Damar Hamlin is in critical condition after suffering a cardiac arrest and collapsing on the field during the first quarter of Monday night's game between the Bills and Cincinnati Bengal#DamarHamlin #BuffaloBills pic.twitter.com/bSapqHz2zc

— RRN.world (@RRN_breaking) January 3, 2023