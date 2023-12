La Selección Colombia de fútbol, en sus distintas categorías, tendrá importantes retos en 2024, pues está el tema del Preolímpico Sub-23, la Copa América en Estados Unidos, el Mundial Femenino Sub-20, los Juegos Olímpicos y mucho más.

De hecho, la selección masculina espera volver a la máxima cita deportiva del mundo en París 2024, pero para eso necesita hacer un buen papel en el Preolímpico que se llevará a cabo en Venezuela del 20 de enero al 11 de febrero del próximo año, y hasta ahora el rendimiento y los resultados del equipo de Hector Cardenas no han sido los mejores.

Para eso, la Federación Colombiana de Fútbol se comenzó a mover para que el técnico tenga más herramientas con las cuales trabajar y así conseguir el objetivo de llegar a los Olímpicos que comenzarán en el mes de julio.

Selección Colombia tendrá refuerzo en el Preolímpico 2024

Tal como informó el periodista Guillermo Arango, del canal Win Sports, la Federación ya alcanzó un acuerdo con el Lens de Francia para que el extremo Óscar Cortés pueda jugar el torneo que dará la clasificación a los Juegos Olímpicos.

🚨 Acuerdo entre el #RCLens y la FCF para el préstamo de 𝗢́𝗦𝗖𝗔𝗥 𝗖𝗢𝗥𝗧𝗘́𝗦 (20) a la @FCFSeleccionCol sub-23 que disputará el Preolímpico en Enero. 🤝 Esto podría cambiar si ficha por un nuevo club. Tiene acercamientos con un equipo importante de 🇳🇱 y otro de la MLS 🇺🇸 pic.twitter.com/RvWcaYhbzu — Guillermo Arango (@guilloarango) December 15, 2023

Cabe destacar que como este torneo se juega a mitad de temporada en Europa, los equipos no están en la obligación de liberar a sus futbolistas, pero como Cortés no es importante y juega pocos minutos, por eso el cuerpo técnico no tuvo ningún problema en dejarlo jugar y que así se muestre para ver si llega a otro club.

Hay que recordar que Millonarios quiso traerlo de nuevo para que jugara la Copa Libertadores del próximo año, pero la idea del jugador es seguir en el exterior y por eso su participación en este campeonato será clave para mostrarse y así llegar a un buen club para 2024.

Cómo se clasifica a los Juegos Olímpicos de Paris

En el torneo Preolímpico juegan las 10 selecciones inscritas a la Conmebol, de las cuales solamente dos llegan a la máxima cita deportiva mundial. Para la primera fase se repartieron dos grupos, de los cuales clasifican dos de cada uno y luego se hace un cuadrangular de todos contra todos. Los dos primeros de ese cuadrangular son los que van a los Olímpicos de Paris.

Colombia, en primera fase, está en el grupo A junto a Venezuela, Brasil, Bolivia y Ecuador.

