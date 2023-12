Sus revelaciones se dieron este martes 12 de diciembre en ‘el Pulso del Fútbol’, de Caracol Radio, donde comentó el engaño sufrido por la Selección Colombia en relación con el partido amistoso programado contra Venezuela que se jugó el pasado domingo.

Cadavid explicó que el compromiso inicialmente acordado fue modificado por un intermediario que mencionó la propuesta de un partido alternativo con jugadores mayores.

“El partido que estaba pactado y organizado fue el del 16 de diciembre. Lo que pasa es que en el camino apareció un organizador y dijo que Venezuela estaba proponiendo un partido. Le dijeron a Lorenzo si le parecía bien y él dijo ‘me interesa el partido’”, declaró Cadavid en el programa mencionado.

Sin embargo, según las declaraciones del periodista, la situación tomó un giro inesperado. A pesar de que la comunicación inicial sugería la presencia de jugadores de mayor experiencia por parte de Venezuela, al final se presentó una nómina Sub-23, sin cumplir con lo acordado previamente.

“Al final no trajo ninguno mayor y puso la Sub-23. Eso no se lo habían dicho a la Selección Colombia. No les habían dicho. Fue una sorpresa porque era una base Sub-23 pero con algunos mayores”, agregó Cadavid.

Qué había dicho Néstor Lorenzo sobre amistoso ante Venezuela

Esto va en contravía con lo asegurado por el entrenador de la ‘Tricolor’, quien antes del sorteo de la Copa América declaró que había aceptó el encuentro de fogueo contra Venezuela porque le habían prometido algo distinto a lo que en realidad se vio.

Según lo dicho por el DT en esa oportunidad, en caso de haber sabido que el juego era ante Sub-23 no lo hubiera aceptado. Sin embargo, y de acuerdo con lo dicho por Cadavid, el argentino sí sabía que iban a estar jugadores de esa categoría.

“A mí me lo presentaron como un partido de selecciones mayores”, aseguró Néstor Lorenzo al respecto..

Incluso, comentó que el técnico de Venezuela, el también argentino Fernando Batista, le había asegurado que no contaría solo juveniles, algo alejado de la realidad: “‘Checho’ me dijo que tendría a varios mayores”.

