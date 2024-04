El IDRD, en el marco de los 100 días de la administración de la Alcaldía de Carlos Fernando Galán, hizo un balance en su gestión y compartió los avances que se han tenido con los escenarios deportivos, competencias y parques de la ciudad.

Por ejemplo, a lo largo de la semana hubo toda una polémica por el estado de la cancha del estadio El Campín, luego de los dos conciertos de Karol G en Bogotá, en los que se produjo una afectación superficial de la visibilidad de la grama, ya que se veían las marcas del escenario montado para el ‘show’.

Por esa razón, el director del IDRD, Daniel García, explicó en una rueda de prensa que esto no afectará de ninguna manera el espectáculo para el partido de Santa Fe vs. Nacional, que se llevará a cabo este sábado por la Liga BetPlay, aunque reconoció que la cancha tendrá algunos visos amarillos, mientras se lleva a cabo todo el proceso de fotosíntesis.

Al respecto, el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, en diálogo con Pulzo.com, habló sobre las afectaciones que se han venido dando en el estadio y con la cancha. El directivo se refirió a cómo esta situación los afecta.

“Ojalá construyan otro estadio con todas las garantías para que e puedan hacer espectáculos. Veo la cancha no como quisiera uno, pero si está apta para jugar en un 90 %, no como en 2005 que jugamos en un potrero. A la Alcaldía recordarles lo que hicieron en Bucaramanga, que aplazó un concierto para que se juegue el fútbol. Ojalá que los ‘shows’ se hagan cuando no haya fútbol”, indicó Méndez.

El IDRD indicó que la cancha del estadio El Campín estará totalmente recuperada en 15 días y que para el concierto de Silvestre Dangond, el próximo 18 de mayo, la intervención será de la misma manera que con el de Karol G.

