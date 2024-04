Los responsables del manejo de las cuentas en redes sociales de Fortaleza F.C. sorprenden con cada publicación por su creatividad. Pues bien, ahora, están planeando una actividad para rendirle un homenaje a Dayro Moreno, máximo artillero del fútbol colombiano, y como quieren ‘tirar la casa por la ventana’ hicieron una petición muy especial.

(Lea también: Santa Fe vs. Nacional, en Pulzo Deportes; hora y cómo seguir el partidazo de Liga (gratis))

En Fortaleza quieren que, así como pasó en el estadio Palogrande, el pasado 25 de marzo, cuando el goleador llegó el helicóptero a la cancha, poder repetir la hazaña. Por eso le enviaron un mensaje a la vicepresidenta Francia Márquez.

“Buenos días vice Francia Marquez M, es para una cosita. Mira que mañana jugamos con el Once Caldas y queremos que por ahí a medio día llegue Dayro Moreno como se merece, en helicóptero… y es que la verdad no me alcanza para alquilar uno… Me prestas el tuyo? (sic)”.