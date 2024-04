Daniel Torres ha sido uno de los mejores jugadores de la temporada de Independiente Santa Fe, pues desde que regresó al club con el que más ha ganado le ha dado orden al medio campo y por eso es una pieza fundamental para el equipo de Pablo Peirano.

De hecho, ayudó de gran manera a que el conjunto ‘Cardenal’ consiguiera su clasificación con algunas fechas de anterioridad y que casi se ganara el punto invisible, pero al final no pudo ser por perder con Jaguares en la última fecha del campeonato.

Sin embargo, pese a que el primer semestre del torneo fue muy entretenido, el jugador aseguró que aún hay mucho que mejorar en el fútbol del país en general y que aún se está muy lejos, por ejemplo, de la segunda división de otros países.

Daniel Torres analizó qué tan lejos está el FPC del fútbol español

En diálogo con el medio AS Colombia, Torres aseguró que muchas veces se menosprecia el nivel de la segunda división de muchos países, cuando en realidad son mucho mejores que la máxima categoría del fútbol en Colombia.

“La Segunda de España es muy competitiva, es muy difícil. Cuando se miden los de primera y segunda no hay tanta diferencia. De hecho, la tercera división tiene muy buen nivel y el tema económico es lo que marca la diferencia. Hay mucha diferencia en la segunda de allí a la primera de acá, por ejemplo”, aseguró el lider de Independiente Santa Fe.

Y agregó: “Pero, a pesar de eso, también me costó volver, ya que los cambios de temperatura, ir a la altura, al llano. Jugar un día en Bogotá y al otro día ir a Barranquilla, eso cuesta demasiado. Allá estás en invierno o en verano en todo lado igual, con algunos cambios de temperatura, pero en las mismas condiciones. Al estar aquí en Colombia no, creo que muestra de ello fue que los primeros seis meses me costó en la dinámica de juego, pero bueno, me acostumbré nuevamente”.

Y es que para nadie es un secreto que el fútbol colombiano no está precisamente en su mejor momento, pues basta ver cómo les va a los equipos en los torneos internacionales para darse cuenta del nivel real en el que se desenvuelven los distintos clubes.

Por su parte, las distintas divisiones en Europa sí se preparan muy bien, actúan como profesionales desde edades muy jóvenes y eso hace que cuando se de el salto a la primera división, se llegue con una actitud totalmente diferente, al punto de que los jugadores marcan la diferencia incluso desde los 16 años, como viene pasando con muchos juveniles.

