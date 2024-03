Desde que Néstor Lorenzo asumió como entrenador de la Selección Colombia, el combinado nacional lleva un total de 16 compromisos sin perder, por lo que fue uno de los pocos invictos de todo el mundo durante 2023.

Sin embargo, hay que destacar que pese a esos buenos resultados, el técnico siempre ha sido cuestionado por sus convocatorias, ya que desde el principio ha dejado a varios futbolistas con buen presente por fuera y llama a otros que no siempre están en su mejor nivel, como el caso de James Rodríguez y Yerry Mina en varias oportunidades.

De hecho, en la convocatoria para los partidos amistosos frente a España y Rumania, muchos criticaron al técnico porque llamó a futbolistas como Rafael Santos Borré, por poner un ejemplo, pero dejó por fuera a otros como Miguel Borja y Dayro Moreno, dos de los mejores delanteros colombianos actualmente.

Ahora, en la rueda de prensa previo al juego con España, que será este viernes 22 de marzo a partir de las 3:30 de la tarde, hora colombiana, al técnico le preguntaron por la ausencia de estos dos futbolistas y él fue contundente con sus respuestas.

“No es bueno hablar de jugadores que no están convocados, pero a Miguel lo conozco de otro tiempo. No necesito probarlo en la selección para saber si está o no está. Lo quiero, lo admiro, pero el número es limitado y sentí que debo continuar siendo coherente con el proceso y con jugadores que todavía no los vimos tanto acá con nosotros”, explicó Lorenzo.