En la noche de este miércoles 13 de marzo, el entrenador argentino Néstor Lorenzo presentó la convocatoria oficial de los jugadores que representarán al país en los amistosos frente a España y Rumania que serán los próximos 22 y 26 de marzo, respectivamente.

Dentro de la lista de llamados aparecen jugadores como James Rodríguez, David Ospina, Yerry Mina y Rafael Santos Borré, los futbolistas que vienen siendo su base desde el inicio del proceso, pero también algunas novedades como el caso de Ian Carlo Poveda, por ejemplo.

Esto, como casi siempre, ha despertado críticas, ya que muchos aseguran que los jugadores que están allí no son los de mejor rendimiento y que actualmente hay otros futbolistas que podrían hacerlo mejor.

Ahora, hay un par de futbolistas que están teniendo un nivel óptimo actualmente y que por eso los hinchas no se explican por qué no están dentro de los llamados, como el caso de Miguel Borja y Kevin Mier, por ejemplo.

Borja es uno de los mejores delanteros colombianos en la actualidad, pues este año suma siete anotaciones y es el séptimo máximo goleador del mundo, destaca en un gran equipo como lo es River Plate y por eso muchos pensaban que su convocatoria era inminente, pero al final Lorenzo sorprendió al no incluirlo y preferir a otros jugadores como Casierra y Jhon Córdoba, ambos jugadores del fútbol de Rusia.

Por otro lado, Kevin Mier es la máxima figura de Cruz Azul de México, pues su equipo marcha tercero en la Liga MX y es gracias, en gran medida, al trabajo del guardameta, recordando que ha disputado 11 encuentros y le han marcado 9 goles, pero sus atajadas han sido claves para conseguir victorias.

Finalmente, otro nombre que sonó para llegar al combinado nacional fue Dayro Moreno, máximo goleador del fútbol profesional colombiano, pero al final Lorenzo no lo volteó a mirar y prefirió seguir con sus jugadores favoritos.

Ahora, en cuanto a Dávinson Sánchez, que viene haciendo las cosas bien con Galatasaray, no fue convocado debido a que en el compromiso contra Besiktas sintió una molestia muscular y no se alcanzó a recuperar. Misma situación ocurre con Déiver Machado, quien en diciembre se lesionó con Lens de Francia y desde entonces no ha vuelto a aparecer.

Quiénes son las figuras de la Selección Colombia

Ahora, el técnico acertó en la convocatoria de otros jugadores, como el caso de Luis Díaz, figura con Liverpool y mejor jugador colombiano de la actualidad, Jhon Arias, quien la está rompiendo en Brasil, y el mismo James Rodríguez, que desde que arregló la novela con Sao Paulo ha mostrado destellos de calidad y por eso lo más seguro es que sea titular y capitán del combinado nacional.

