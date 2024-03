Cada vez falta menos para lo que será la Copa América 2024, la cual se llevará a cabo en Estados Unidos desde el 20 de junio hasta el 14 de julio.

De hecho, este miércoles 13 de marzo se conoció la convocatoria del entrenador Néstor Lorenzo para los últimos partidos amistosos programados previo al certamen, cuyos rivales a enfrentar son España y Rumania.

De igual manera, se presentaron las nuevas camisetas de la ‘Tricolor’ y en ese evento se pronunció Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, quien se refirió al objetivo que tendría el equipo en la competencia continental.

“Ya hicimos el curso. Ya colonizamos. No es fácil ser campeón de nada. Creo que ya es hora de pensar en ganar campeonatos, vamos a pretenderlo, no es fácil. No estoy prometiendo absolutamente nada, pero aspiramos que sí”, dijo inicialmente el directivo.

Acá, las declaraciones del directivo:

Para Jesurún, la ‘Tricolor’ tiene la capacidad de enfrentarse de tú a tú con cualquier selección del mundo.

“Uno cuando pretende ser ganador no puede dejar de insistir. Nosotros sabemos que hay unos íconos en el mundo que hay que salir a derrotarlos. La intención la tenemos, el criterio lo tenemos, las ganas las tenemos, esperemos lograrlo”, agregó el presidente de la FCF.

Por último, se refirió al equipo de trabajo que hay en el combinado nacional y se mostró tranquilo por lo que pueda hacer la Selección Colombia en la Copa América.

“Tenemos un cuerpo técnico extraordinario que piensa igual que nosotros. Alguien me decía que si no se lograba el objetivo era un fracaso y no. Cuando nuestros jugadores estén pensando en ser campeones 100 %, la gran probabilidad es que va a llegar”, concluyó Jesurún.

