El técnico Néstor Lorenzo, quien asumió en 2022 y desde entonces no ha perdido ni un solo compromiso con la Selección Colombia, presentó su lista de convocados para los amistosos frente a la Selección de España y la de Rumania, dos compromisos que se jugarán el 22 y 26 de marzo, respectivamente.

Dicha lista cuenta con pocas sorpresas, pues el técnico sigue confiando con su equipo base con el que espera hacer un buen papel tanto en estos partidos como en la Copa América de Estados Unidos.

Sin embargo, como es normal con casi todas las convocatorias, esto despertó críticas por parte de aficionados y de la prensa, ya que hay varios jugadores llamados que no tienen el mejor presente y otros que sí están jugando bien no aparecen en la lista.

Por ejemplo, algunos de los que se quedaron por fuera fueron Miguel Ángel Borja, quien actualmente es el séptimo mejor delantero del mundo, Kevin Mier y el mismo Dayro Moreno, por poner un ejemplo de la Liga BetPlay.

De hecho, uno de los mayores críticos fue el periodista Diego Rueda, quien aseguró que nunca voltea a mirar esta liga para partidos oficiales.

En su cuentan de X, antes Twitter, el periodista del ‘Vbar’ aseguró que ni los goles de Borja y Zapata son suficientes para ser llamados por el entrenador argentino.

No valen los goles de Miguel Borja y Duván Zapata, ni ser el mejor arquero colombiano del momento como lo es Kevin Mier. Néstor Lorenzo no tiene en cuenta el presente para sus convocatorias y no le da ningún valor a la Liga de nuestro país.

— Diego Rueda (@diegonoticia) March 14, 2024