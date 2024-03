El próximo viernes 22 de marzo, la Selección Colombia vuelve a la acción y hay muchos motivados, ya que el conjunto nacional no ha perdido desde que Néstor Lorenzo es el técnico y por eso la ilusión con ganar un nuevo título es cada vez más alta.

De hecho, el primer compromiso que servirá como preparación para la Copa América será frente a España, un equipo muy complicado que viene de ser campeón de la Liga de las Naciones y que es gran candidato para quedarse con el título de la Eurocopa.

Incluso, hay que tener en cuenta que Colombia nunca le ha podido ganar en la historia a este rival (dos empates y una derrota), pero espera que eso cambie en dicho compromiso debido a cómo viene jugando el equipo y al nivel que están mostrando los futbolistas, como el caso de Luis Díaz, Jhon Arias y el mismo James Rodríguez.

Luis de la Fuente elogió a la Selección Colombia

Ante esto, el técnico de la Selección de España reconoció el nivel del combinado nacional y aseguró que tendrá una convocatoria pensando en dejar una buena impresión previo al inicio de la Eurocopa.

En medio del Foro EFE Sport Business, Luis de la Fuente explicó que en esta fecha Fifa no hay que tener cuidado solo con Brasil, sino también con Colombia que viene haciendo las cosas bien.

“Vamos a intentar acertar con la convocatoria y volver a formar un grupo muy competitivo, porque tenemos dos partidos muy complicados, no solo Brasil, sino que Colombia también es un rival de altísimo nivel y queremos dejar buen sabor de boca para afrontar los meses previos a la preparación para la Eurocopa con tranquilidad, confianza y seguridad”, explicó el entrenador.

Y sobre la convocatoria agregó: “Va a haber algún jugador que no ha estado en las anteriores listas, pero no son sorpresas para mí porque mi grupo de trabajo y yo estamos muy encima de todos los futbolistas, lo que están ofreciendo, aportando y sabemos que tiene la capacidad para demandar esta oportunidad. No se trata de regalar nada a nadie, se lo ganan por su rendimiento y trabajo”.

Cabe recordar que la Selección de España se mide con Colombia el próximo viernes 22 de marzo a partir de las 3:30, hora colombiana, y luego se enfrentará a Brasil en el estadio Santiago Bernabéu el martes 26 de marzo a la misma hora.

