Matthijs de Ligt, defensa del Bayern Múnich, calificó de “vergüenza” la decisión del árbitro polaco Szymon Marciniak de pitar fuera de juego en un ataque de su equipo en los últimos minutos, con 2-1 para el Real Madrid en el marcador, ya que cuando “no está claro el fuera de juego, tienes que dejar jugar”.

Aquí las declaraciones completas De Ligh, luego del partido de Champions League contra el Real Madrid:

De Ligt: "This is a shame. The linesman said to me sorry I made a mistake"

