Alberto Linero, en una reciente declaración a través de la cuenta de Instagram de ‘Blu radio’, reveló sobre un tema de salud que les interesa a los hombres.

“Tengo que aceptar que durante un tiempo no me hice el examen de tacto prostático por estos estúpidos mitos con los que yo me crie. Afortunadamente, con información relevante y la conciencia de cuidarse, y con los datos que indican que uno de cada tres hombres mayores de 50 años tiene cáncer de próstata, finalmente me hice el examen”, relató Linero.