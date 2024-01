El conferencista, periodista y exsacerdote Alberto Linero, mejor conocido como el padre Linero, vuelve a estar bajo los focos de la opinión pública, esta vez por su participación en el programa “Se dice de mí” del Canal Caracol. En entrevista, Linero se refiere a algunos momentos de su vida privada, entre ellos, sobre su vida amorosa, que se vio reanudada después de haber prestado 25 años de servicio a la Iglesia Católica desde el sacerdocio.

¿Quién es la esposa de Alberto Linero?

“La había conocido hace muchos años. No pasó nada, me pareció una mujer divina”. Según relata, conoció a María Elvira Matallana en la búsqueda de apoyo en marketing para su marca, ya que ella tiene una agencia en esa área, pero no fue hasta que empezaron a trabajar, cuando él ya había renunciado a iglesia y llevaba un año sabático, que surgió el amor. “Ella comienza a trabajar ahí, nos vamos acercando y cuando menos pensamos estamos en esto, estamos juntos de nuevo”.

Una vez empezada la relación, decidieron contraer matrimonio: “una vaina íntima, cinco personas, fue una vaina chévere, después renovamos en Caná de Galilea. Es decir, ella y yo estamos casados por todo lo que haya que estar casados”. La pareja comparte distintos momentos románticos para sus seguidores, quienes siguen sus pasos en redes sociales.

A pesar del estigma que existe frente a la salida de las figuras religiosas de la Iglesia, el samario contó con el apoyo de sus familiares, quienes reiteran la importancia de que siga con su vida después de servir tantos años a Dios. Su madre, Rosina Gómez, se lo reiteró desde el principio. “Yo le dije: ‘Alberto, tú no tienes que esconderte de la gente, tú no has hecho nada malo. Te retiraste, te casaste, eso lo puede hacer cualquier persona. Además, no fue un día, tú duraste años, tú a Dios le diste toda tu juventud’”.

Sus amigos más cercanos, coinciden con la familia en esta decisión. “Tiene una mujer espectacular al lado. Alci es una gran mujer, una gran socia, una gran partner, una gran compañera de vida que le ha ayudado a pasar ese trayecto. No ha sido fácil, pero yo creo que son mejores los momentos, que los menos buenos”, confesó el periodista y presentador de Noticias Caracol, Jorge Alfredo Vargas.

Además de disfrutar su vida en pareja, Linero crea contenido para redes sociales, aún relacionado a su fe, que sigue estando presente en su vida.

Linero, quien dejó de ser sacerdote hace algunos años, se ha referido en varias ocasiones a la postura del vaticano en varios temas. Justamente, hace pocas semanas habló de la opinión de la entidad sobre el homosexualismo, algo que aún desata críticas en parte de la humanidad.

El controvertido y muy querido Alberto Linero, también ha aprovechado para alertar a los ciudadanos sobre delincuentes que estarían suplantando su identidad para estafar a las personas. Dio varios detalles.

