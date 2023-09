Alberto Linero colgó la sotana, pero no la camiseta del Unión Magdalena, equipo que sigue amando fielmente en las buenas y en las malas. Prueba de ello es su reacción ante la estrepitosa derrota que le propinó el Junior de Barranquilla (7-1), un resultado histórico en el llamado clásico costeño.

El exlíder de la Iglesia Católica se pronunció en redes por la caída de su amado club en campo rival y manifestó que a pesar del mal resultado conseguido en Barranquilla seguirá siendo hincha del ‘ciclón’ hasta “en la vida eterna”.

En diálogo con El Heraldo, el conferencista y panelista de Blu Radio confesó que no ha visto las siete anotaciones que fueron obras de Déiver Caicedo, Carlos Bacca, José Enamorado, Andrés Rodríguez y James Castro (en contra).

La razón, explicó el excura que encontró el amor de una mujer luego de colgar los hábitos, es que no quiere echarle más sal a la herida: “Hay cosas que no se pueden ver. Yo me niego a ver ese partido. Yo espero que sea un accidente de fútbol, como lo plantean”.