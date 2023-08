Alberto José Linero estuvo como invitado en el programa digital ‘Sísepuedcast’ y allí dio detalles de cómo es su vida después de renunciar al sacerdocio.

El ahora panelista de Blu Radio comentó que siempre ha sido un hombre feliz, incluso, en su época de cura, pues comentó que, pese a que muchos lo criticaron por quitarse el cuello clerical a los 49 años, se esmeró por disfrutar la vida.

“Yo fui un cura feliz, he sido un ser humano feliz, he disfrutado la vida. Todo lo que hice, lo hice feliz. Cuando tomé la decisión de no ejercer más fue en el momento, mucha gente dijo que era muy tarde, pero qué va, la vida es la vida, lo que he hecho es aprender“, dijo Linero Gómez.

Alberto Linero dice por qué aún puede recibir confesiones

Fue en esta charla publicada en YouTube que Linero contó que él aún sigue siendo presbítero; razón por la cual aún puede administrar algunos sacramentos, orientar a católicos e, incluso, predicar el evangelio.

“Seré presbítero de la iglesia católica toda la vida, es un sacramento que para nosotros los católicos tiene duración eterna, es decir, en la eternidad seguiré siendo presbítero. Lo que no hago es ejercer, no ejerzo el presbiterado, pero lo sigo siendo“, precisó.

De hecho, el samario fue más allá y luego de hacer énfasis en que no ejerce el presbiterado, puso sobre la mesa una situación en la que se vería obligado a actuar: recibir la confesión de una persona que esté agonizando.