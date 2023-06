Alberto Linero contó en Tropicana que luego de dejar el sacerdocio le pidió a Dios que le enviara una mujer sin hijos, que fuera máximo 10 años menor que él o 4 años mayor que él.

Fue cuando llegó María Alcira Batista, una mujer que él conocía hace algún tiempo porque trabajaban juntos y que cumplía con todos sus requisitos. Se enamorar y comenzaron una relación, que él mantuvo en privado por un buen tiempo.

Posteriormente, el samario se casó con su pareja en una ceremonia muy íntima, de la que no se sabía nada hasta principios de 2023, cuando él mismo contó que se había casado.

Aunque Batista estuvo en un matrimonio antes de conocer a Linero, no tuvo hijos porque no quería. Sin embargo, con el exsacerdote lo llegó a pensar porque él sí deseaba tener bebés.

“Ella me dijo: ‘Yo no quiero tener hijos’. Al principio yo quería, y nos hicimos exámenes y todo”, pero luego se arrepintió, dijo como se escucha en este video, desde el minuto 32:

El principal argumento del panelista de Blu Radio es que está “viejo” para tener bebés, pero además considera que la vida es muy difícil para tener herederos.

“Fui viendo cómo era la vida, fui teniendo decepciones con mi sobrino y fui entendiendo eso y no, no no, si está vaina me duele tanto con mis sobrinos, con un hijo sería terrible”, declaró.